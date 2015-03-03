Украина заняла 4 место среди самых "несчастных" экономик мира - Bloomberg

Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Bloomberg, в ходе которого уровень "несчастья" определялся на основе показателей безработицы и инфляции 51 страны.

Согласно исследованию агентства, наиболее "несчастной" страной по состоянию экономики стала Венесуэла, далее - Аргентина и ЮАР. На четвертом месте – Украина, пятое место – Греция.

Читайте такжеFitch ухудшило прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 5%

Как отметили в агентстве, большой вред украинской экономике наносит война на востоке страны и напряженные отношения с Россией. Согласно официальным данным, уровень инфляции в Украине в прошлом году составил 24,9%. Стоит также отметить, что свои подсчеты Bloomberg вел на основании показателя инфляции в 17,5%, а уровня безработицы в 9,5%.

Россия, по данным Bloomberg, оказалась на седьмом месте, сразу после Испании.