Выплаты вкладчикам неплатежеспособного «Дельта Банка» оценивают в 16,4 млрд гривень
По объему вкладов физических лиц «Дельта Банк» является наибольшим из всех неплатежеспособных банков.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем выплат, подлежащих возмещению за счет средств Фонда вкладчикам неплатежеспособного «Дельта Банка» в 16,4 млрд грн, из которых 13 млрд грн. подлежат выплате во время работы временной администрации, сообщила пресс-служба Фонда.
Согласно сообщению, по объему вкладов физических лиц «Дельта Банк» является наибольшим из всех неплатежеспособных банков, которые были переданы в Фонд с целью выведения с рынка.
Фонд сообщил, что 3 марта в банк была временная администрация сроком на 3 месяца до 2 июня 2015 года. Временным администратором назначен был Владислав Кадыров.
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В сообщении отмечается, что первые выплаты вкладчикам банка начнутся еще в ходе работы временной администрации, информация о времени и порядке выплат по вышеуказанным договорам будет сообщена дополнительно на сайте Фонда.
Также сообщается, что во время действия временной администрации будет проводиться оценка финансового и имущественного состояния банка. На основании проведенной оценки будет разработан план урегулирования и определен наиболее эффективный способ вывода «Дельта Банк» с рынка. Фонд гарантирования приглашает к сотрудничеству потенциальных инвесторов, которые могут принять участие в выведении с рынка «Дельта Банка» одним из способов, определенных законодательством.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 марта признал неплатежеспособными входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» и принадлежащие его собственнику Николаю Лагуну "Кредитпромбанк" и "Омега Банк". Согласно сообщению, главной причиной отнесения трех банков к категории неплатежеспособных стало непринятие владельцем банков своевременных, эффективных мер для улучшения финансового состояния финучреждений, а также ведение руководством банков высокорисковой деятельности.
Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.