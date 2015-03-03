Выплаты вкладчикам неплатежеспособного «Дельта Банка» оценивают в 16,4 млрд гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем выплат, подлежащих возмещению за счет средств Фонда вкладчикам неплатежеспособного «Дельта Банка» в 16,4 млрд грн, из которых 13 млрд грн. подлежат выплате во время работы временной администрации, сообщила пресс-служба Фонда.

Согласно сообщению, по объему вкладов физических лиц «Дельта Банк» является наибольшим из всех неплатежеспособных банков, которые были переданы в Фонд с целью выведения с рынка.

Фонд сообщил, что 3 марта в банк была временная администрация сроком на 3 месяца до 2 июня 2015 года. Временным администратором назначен был Владислав Кадыров.

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В сообщении отмечается, что первые выплаты вкладчикам банка начнутся еще в ходе работы временной администрации, информация о времени и порядке выплат по вышеуказанным договорам будет сообщена дополнительно на сайте Фонда.

Также сообщается, что во время действия временной администрации будет проводиться оценка финансового и имущественного состояния банка. На основании проведенной оценки будет разработан план урегулирования и определен наиболее эффективный способ вывода «Дельта Банк» с рынка. Фонд гарантирования приглашает к сотрудничеству потенциальных инвесторов, которые могут принять участие в выведении с рынка «Дельта Банка» одним из способов, определенных законодательством.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 марта признал неплатежеспособными входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» и принадлежащие его собственнику Николаю Лагуну "Кредитпромбанк" и "Омега Банк". Согласно сообщению, главной причиной отнесения трех банков к категории неплатежеспособных стало непринятие владельцем банков своевременных, эффективных мер для улучшения финансового состояния финучреждений, а также ведение руководством банков высокорисковой деятельности.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.