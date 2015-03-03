Нацбанк повысил ставку рефинансирования с завтрашнего дня до 30%

Национальный банк Украины в рамках ужесточения денежно-кредитной политики и преодоления угрозы чрезмерно высокой инфляции принял решение повысить с 4 марта ставку рефинансирования до 30% с 19,5%, сообщила в ходе брифинга глава НБУ Валерия Гонтарева.

«С завтрашнего дня мы ужесточаем денежно-кредитную политику, – сказала Гонтарева. – Для стабилизации ситуации на денежном рынке Монетарный комитет рекомендовал правлению НБУ, и правление приняло решение с завтрашнего дня повысить ставку рефинансирования до 30%. Это максимальное повышение – с 19,5% мы повышаем до 30%».

Глава НБУ отметила, что в арсенале Нацбанка есть не так уж много инструментов, позволяющих влиять на рынок, – это административные меры, монетарная политика и возможность интервенций. Все эти методы Нацбанк может использовать, однако не менее важным является и преодоление элементарной паники на рынке, подчеркнула Гонтарева.

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«Паника на валютном рынке имела последствия даже для совершенно нормального существования товаров, которые никаким образом с импортом не связаны. Паника привела к тому, что у нас на полках магазинов начали пропадать сахар, гречка, мука, запасы которых в стране огромные, – сказала Гонтарева. – Как только появляется панический спрос, даже эти товары растут в цене значительно и влияют на ситуацию».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 6 февраля повысил учетную ставку до 19,5% с 14% в связи с ростом потребительской инфляции до 24,9% по результатам 2014 года. Вслед за учетной Нацбанк повысил ставки по своим активным и пассивным операциям для регулирования ликвидности рынка с целью снижения девальвационного давления на валютный рынок.

Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза – с начала этого года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 2 марта, на 3 грн выше минимального - на уровне 26,8581 грн/долл.