Депутаты отклонили законопроект Кабмина по стабилизации валютного рынка
ВР отклонила правительственный законопроект об осуществлении расчетов в иностранной валюте
Верховная Рада отклонила правительственный законопроект о внесении изменений в закон Украины “О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте” относительно валютного регулирования и валютного контроля (№2265).
Как передает корреспондент УНИАН, этот законопроект рассматривался в первом чтении и его предлагалось принять за основу.
За это решение проголосовали лишь 162 народных депутаты из 326, зарегистрированных в сессионном зале.
После этого депутаты не смогли голосованиям вернуться к рассмотрению этого вопроса. Также голосов не хватило и для того, чтобы вернуть этот законопроект на доработку субъекту законодательной инициативы.
Таким образом, правительственный законопроект считается отклоненным.
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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины законопроектом «О внесении изменений в Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» предлагал сократить предельный срок зачисления экспортной выручки за поставленный товар до 90 с 180 календарных дней и передать функцию разрешительного органа по продлению этих сроков от Министерства экономического развития и торговли Национальному банку Украины.
В соответствии с законопроектом, превышение отмеченного срока требует индивидуальной лицензии Национального банка Украины, тогда как раньше для этого было нужно заключение центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере экономического развития (Минэкономразвития).
Также Кабмин предлагал сократить сроки возвращения предварительной оплаты по импорту с 180 до 90 календарных дней и передать функцию продления сроков от Минэкономразвития Нацбанку.