Доходы сводного бюджета за январь-февраль выросли на 21%

Доходы сводного бюджета, по оперативным данным, за январь-февраль 2015 года составили 71,5 млрд грн, что на 12,5 млн грн, или на 21,2%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом Украины доходы государственного бюджета за указанный период составили 58,6 млрд грн, в местные бюджеты поступило 13 млрд грн.

В разрезе основных платежей в январе-феврале 2015 года прирост к соответствующему периоду 2014 года обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - на 74,5% (7,5 млрд грн), по НДС с произведенных на территории Украины товаров - на 11,8% (1,6 млрд грн), по ввозной пошлине - на 44% (677,2 млн грн), по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров - на 9,2% (399,1 млн грн), по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности - на 51,1% (255,7 млн грн), по части чистой прибыли, которая изымается в госбюджет, - в 1,9 раза (194,3 млн грн), по рентной плате за пользование радиочастотным ресурсом Украины - в 2,4 раза (182,2 млн грн), по рентной плате за специальное использование лесных ресурсов - в 2 раза (30,1 млн грн).

Налогоплательщикам за январь-февраль было возмещено 9,1 млрд грн НДС.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за этот период составили 25,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету на 2015 год доходы, сформированные за счет налоговых поступлений, должны составить 365,6 млрд грн, что выше фактических показателей налоговых поступлений в 2014 году.

Более трети налоговых поступлений должен обеспечить налог на добавленную стоимость – 157,8 млрд грн при объеме запланированного к возмещению НДС 56,1 млрд грн. Общий объем сборов акцизного налога для товаров, произведенных в Украине и ввезенных на территорию Украины, запланирован на уровне 60 млрд грн. Объем экспортных и импортных пошлин составит 31,7 млрд грн.

Неналоговые доходы госбюджета составят порядка 100,5 млрд грн и будут сформированы в первую очередь за счет перечислений Национального банка (65,4 млрд грн), участия государства в управлении предприятий (4,6 млрд грн) и административных платежей (4,1 млрд грн).

Около 1,5 млрд грн должны составить конфискованные средства и средства от реализации имущества, полученного с использованием коррупционных схем.