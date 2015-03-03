НБУ продлил требование по обязательной продаже 75% валютной выручки

Национальный банк Украины с завтрашнего дня, 4 марта, продлевает требование по обязательной продаже 75% валютной выручки для экспортеров, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева на брифинге в НБУ.

«У нас уже было ограничение по обязательной продаже, которое не меняется. 75% наша обязательная продажа была, так и остается», - сказала Гонтарева.

По ее словам, есть еще ряд технических ограничений на валютном рынке, которые по договоренности с банками будут обнародованы сегодня в 17:00.

«Эти ограничения не только согласованы с Международным валютным фондом, но более того, Международный валютный фонд помогал нам эти ограничения разрабатывать», - подчеркнула глава НБУ.

Ранее информацию о намерениях НБУ продлить срок действия нормы по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, которая действует на уровне 75% до 3 марта включительно, сообщали УНИАН источники на финансовом рынке.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк своим постановлением №591 от 22 сентября 2014 года установил требование по обязательной продаже поступлений в иностранной валюте по внешнеэкономической деятельности на уровне 75% и ограничил сроки расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней. Впоследствии регулятор продлил срок действия этих норм на 3 месяца, до 2 марта.

Помимо указанных норм, антикризисное постановление НБУ предусматривает ограничение максимальной суммы снятия наличности со счета клиента 150 тыс. грн в день, продажу наличной валюты в одни руки - эквивалентом 3 тыс. грн в день, снятие валютных средств со счетов через кассы и банкоматы, а также валютные переводы без подтверждающих документов - эквивалентом 15 тыс. грн в день.

С 24 февраля этого года регулятор ввел ряд дополнительных ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения мер по проверке контрактов импортеров 24 февраля гривня начала укрепляться. Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 3 марта, составляет 24,8207 грн/долл.