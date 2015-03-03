Официальный курс поднялся сразу на 2 гривни - до 24,8 за доллар
14:33, 03 марта 2015Финансы
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НБУ сегодня снова решил повысить курс национальной валюты.
Гривня заметно укрепилась / dialog.ua
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 3 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2482.0658 (со 2 марта – 2685.8114);
100 евро – 2786.6153 (со 2 марта – 3018.8520);
10 российских рублей – 3.9889 (со 2 марта – 4.3834).
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Как сообщал УНИАН, сегодня днем котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке повысились до 24,50/26,50.
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