Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогнозы по рейтингам 10 российских банков до негативного, говорится в пресс-релизе рейтингового агентства, передает Прайм.

Ухудшены прогнозы по долгосрочным рейтингам "Абсолют Банка", банков "Хоум Кредит", "Открытие", НБД-Банка, ОТП Банка, Транскапиталбанка, банков "Агропромкредит", "Русский Стандарт", "Тинькофф Кредитные Системы" и "АК Барс".

Агентство объясняет свои действия ухудшением операционной среды в России, что отрицательно влияет на финансовые показатели банков. Среди причин ухудшения прогнозов аналитики агентства также называют девальвацию российского рубля, которая ослабляет способность заемщиков обслуживать свои долги.

Агентство 21 февраля снизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня "Ba1" с "Baa3". Вслед за этим Moody's понизило рейтинги крупных нефтегазовых, транспортных, металлургических компаний РФ, а также рейтинги производителей минудобрений, сотовых операторов и крупных банков.