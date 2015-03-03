Нацбанк смягчил требования по обязательному резервированию для банков

Национальный банк Украины смягчил требования по формированию обязательных резервов для банков, разрешив банкам зачислять в покрытие обязательных резервов 100% гривневых остатков наличности в кассах банков вместо 50%, разрешенных ранее.

Об этом говорится в материалах НБУ, предоставленных после брифинга.

«Разрешить банкам зачислять в покрытие обязательных резервов 100% объема остатка наличности в кассах банков в национальной валюте», - говорится в документе.

Одновременно регулятор принял решение с 11 марта 2015 года увеличить объемы обязательных резервов банков в следующем периоде бронирования (до 10 апреля 2015 года) для снижения свободной ликвидности банковской системы и девальвационного давления на обменный курс. По оценкам НБУ, в результате объем обязательных резервов, который банкам необходимо будет сформировать дополнительно, увеличится ориентировочно на 3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение с 4 марта продлить действие нормы по обязательной продаже 75% валютной выручки для экспортеров, а также повысить учетную ставку до 30% годовых.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

С 24 февраля этого года регулятор ввел ряд дополнительных ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

После введения этих мер гривня начала укрепляться. Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 3 марта, составляет 24,8207 грн/долл.