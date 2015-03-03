Гонтарева: в программе с МВФ валютный курс составляет 20-22 гривни за доллар
15:12, 03 марта 2015Финансы
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Глава Нацбанка отметила, что уже есть все основания прогнозировать скорейший возврат валютного курса к фундаментальному уровню.
Глава НБУ обещает доллар не дороже 22 гривень / Фото УНИАН
Фундаментальный уровень валютного курса по программе с Международным валютным фондом составляет от 20 до 22 грн/долл., сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на брифинге в НБУ.
Глава НБУ отметила, что на сегодняшний день есть все основания прогнозировать скорейший возврат валютного курса к фундаментальному уровню.
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«Это расчетный уровень, этот уровень на сегодняшний день находится в нашей программе с Международным валютным фондом. Вы знаете, что курс, который заложен в бюджет, у нас на уровне 21,70, то есть мы этот уровень видим где-то от 20 до 22», - сказала Гонтарева.
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