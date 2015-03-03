Ограничения по платежам до $500 тысяч отложили на месяц для имортеров лекарств, газа и бензина

Национальный банк Украины в рамках стабилизации ситуации на валютном рынке и создания условий для осуществления экспортно-импортных операций принял решение отсрочить на один месяц введение обязательной аккредитивной формы расчетов по контрактам поставки товаров так называемого критического импорта, определенного Кабинетом министров, сообщила на брифинге глава НБУ Валерия Гонтарева.

«Мы знаете, что правительство определило перечень товаров, на которые не распространяется введение импортных пошлин. Это закупки газа, покупки энергетического импорта, нефтепродуктов, лекарств. Весь этот перечень товаров, для которых пошлины установлены в размере «ноля», вот на все эти товары мы дадим месячные каникулы, чтобы все наши импортеры смогли подготовиться к открытию аккредитивной формы расчетов, – сказала Гонтарева. – Все остальные обязаны уже сегодня переходить на аккредитивную форму расчетов, если сумма контракта превышает 500 тыс. долл.».

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При этом Гонтарева добавила, что все импортные контракты в любом случае будут проверяться. «Но контракты по критическому импорту мы пустим в приоритет (по проверкам - УНИАН)», - сказала глава НБУ, добавив, что такой подход позволит быстро обеспечивать импортные операции, без каких-либо задержек.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля Национальный банк Украины в рамках осуществления контроля за импортными операциями ввел обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл. Любая оплата теперь будет осуществляться только при открытии аккредитива в первоклассном инвестбанке. Аккредитив для контрактов от 50 тыс. долл. до 500 тыс. долл. будет открываться по желанию клиента.