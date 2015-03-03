Миссия МВФ помогает Нацбанку искать пути для стабилизации гривни
Техническая миссия МВФ помогала Нацбанку разрабатывать ограничения, которые с завтрашнего дня будут вводить на рынке
В Киеве с четверга, 26 февраля, работает техническая миссия Международного валютного фонда для разработки инструментария по стабилизации валютного рынка в помощь Национальному банку Украины, сообщила глава Нацбанка Валерия Гонтарева на брифинге в НБУ.
«Для того, чтобы помочь нам наработать стабилизационные меры, в прошлый четверг к нам прилетела миссия МВФ, которая прилетела со специальными экспертами, которые помогали нам разрабатывать новые ограничительные меры, которые Национальный банк с завтрашнего дня будет вводить на рынке», - сказала Гонтарева.
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По ее словам, ограничения будут связаны с экспортно-импортными операциями и движением капитала банков, при этом они никоим образом не затрагивают интересы физических лиц.