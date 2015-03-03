«Дельта Банк» национализировать не будут – Гонтарева

Экспертный совет Министерства финансов отклонил предложение Национального банка Украины по национализации системного «Дельта Банка» по причине низкого качества его активов, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева на брифинге в НБУ.

«Национальный банк видел возможности национализации этого банка. После того, как Национальный банк вышел с таким предложением, экспертный совет (Минфина) рассматривал возможность национализации банка «Дельта», поэтому проводилась оценка портфеля этого банка, оценка качества активов, но в итоге было принято решение, что активы этого банка, к сожалению, были не самыми лучшими… Ситуация, которая сложилась с банком, вам уже известна», - сказала Гонтарева. По ее словам, сумма необходимой докапитализации оценивалась на уровне больше 20 млрд грн.

Также глава НБУ сообщила, что «Дельта Банк» не вернул НБУ 4 млрд грн рефинансирования, выданного в прошлом году под залог потребительских кредитов. «Эти деньги «Дельта Банк» не вернул, потому что ему уже было нечем их возвращать. Шел отток вкладчиков, и все деньги, которые он получал, отдавал вкладчикам. 4 млрд он не возвращал рефинансирования, под залог этого рефинансирования лежит портфель потребительских кредитов, с коэффициентом 0,25. Практически - это залог в 4 раза больше, по оценке к тому времени, чем выдано рефинансирования. Этот портфель потребительских кредитов находится у нас в залоге, и понятно, что Национальный банк через Фонд гарантирования как заложенное имущество будет его продавать на рынок, чтобы погасить рефинансирование», - пояснила она.

Также Гонтарева сообщила, что принятый вчера Верховной Радой закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц поможет в работе с владельцами неплатежеспособных банков, включая признанные таковыми в этом году крупнейшие банки - «Надра» Дмитрия Фирташа и «Дельта Банк» Николая Лагуна. «Всегда считается, что закон не имеет обратной силы. Дело в том, что мы не можем сказать, что у нас совсем не было законодательства на эту тему, мы вносим дополнительные изменения, которые позволят нам просто быстрее на это реагировать», - пояснила она.

По словам главы НБУ, принятые изменения в закон еще более усиливают позицию Нацбанка, поскольку расширяют перечень связанных лиц, если информация о конечных собственниках банка не прозрачна. «В этом законе больше определяются критериев связанности лиц. Акционеры банков, которые находятся в Фонде гарантирования, нам на сегодняшний день уже известны и они будут нести ответственность. Однозначно они (Фирташ и Лагун) попадают под этот закон», - отметила Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 марта признал неплатежеспособными входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» и принадлежащие его собственнику Николаю Лагуну "Кредитпромбанк" и "Омега Банк".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем выплат, подлежащих возмещению за счет средств Фонда вкладчикам неплатежеспособного «Дельта Банка» в 16,4 млрд грн, из которых 13 млрд грн. подлежат выплате во время работы временной администрации.

В 2014 году Национальный банк признал неплатежеспособными 33 банка, а с начала 2015 года список неплатежеспособных банков пополнился еще 11 финучреждениями, включая крупнейшие банки «Надра» и «Дельта Банк».