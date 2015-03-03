«Дельта Банк» национализировать не будут – Гонтарева
"Дельта Банк" Лагуна и еще два его банка признали неплатежеспособными
Экспертный совет Министерства финансов отклонил предложение Национального банка Украины по национализации системного «Дельта Банка» по причине низкого качества его активов, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева на брифинге в НБУ.
«Национальный банк видел возможности национализации этого банка. После того, как Национальный банк вышел с таким предложением, экспертный совет (Минфина) рассматривал возможность национализации банка «Дельта», поэтому проводилась оценка портфеля этого банка, оценка качества активов, но в итоге было принято решение, что активы этого банка, к сожалению, были не самыми лучшими… Ситуация, которая сложилась с банком, вам уже известна», - сказала Гонтарева. По ее словам, сумма необходимой докапитализации оценивалась на уровне больше 20 млрд грн.
Также глава НБУ сообщила, что «Дельта Банк» не вернул НБУ 4 млрд грн рефинансирования, выданного в прошлом году под залог потребительских кредитов. «Эти деньги «Дельта Банк» не вернул, потому что ему уже было нечем их возвращать. Шел отток вкладчиков, и все деньги, которые он получал, отдавал вкладчикам. 4 млрд он не возвращал рефинансирования, под залог этого рефинансирования лежит портфель потребительских кредитов, с коэффициентом 0,25. Практически - это залог в 4 раза больше, по оценке к тому времени, чем выдано рефинансирования. Этот портфель потребительских кредитов находится у нас в залоге, и понятно, что Национальный банк через Фонд гарантирования как заложенное имущество будет его продавать на рынок, чтобы погасить рефинансирование», - пояснила она.
Также Гонтарева сообщила, что принятый вчера Верховной Радой закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц поможет в работе с владельцами неплатежеспособных банков, включая признанные таковыми в этом году крупнейшие банки - «Надра» Дмитрия Фирташа и «Дельта Банк» Николая Лагуна. «Всегда считается, что закон не имеет обратной силы. Дело в том, что мы не можем сказать, что у нас совсем не было законодательства на эту тему, мы вносим дополнительные изменения, которые позволят нам просто быстрее на это реагировать», - пояснила она.
По словам главы НБУ, принятые изменения в закон еще более усиливают позицию Нацбанка, поскольку расширяют перечень связанных лиц, если информация о конечных собственниках банка не прозрачна. «В этом законе больше определяются критериев связанности лиц. Акционеры банков, которые находятся в Фонде гарантирования, нам на сегодняшний день уже известны и они будут нести ответственность. Однозначно они (Фирташ и Лагун) попадают под этот закон», - отметила Гонтарева.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 марта признал неплатежеспособными входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» и принадлежащие его собственнику Николаю Лагуну "Кредитпромбанк" и "Омега Банк".
Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем выплат, подлежащих возмещению за счет средств Фонда вкладчикам неплатежеспособного «Дельта Банка» в 16,4 млрд грн, из которых 13 млрд грн. подлежат выплате во время работы временной администрации.
В 2014 году Национальный банк признал неплатежеспособными 33 банка, а с начала 2015 года список неплатежеспособных банков пополнился еще 11 финучреждениями, включая крупнейшие банки «Надра» и «Дельта Банк».