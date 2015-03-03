Больше половины карточных расходов украинцев - продукты питания

В прошлом году более половины расходов на оплату покупок пластиковыми карточками украинцев приходились на покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах.

К такому выводу пришли эксперты Приватбанка, анализируя объемы оплаты товаров в сети POS-терминалов банка в торговых точках Украины, сообщает пресс-служба банка.

«Сегодня у ПриватБанка самая большая сеть торговых терминалов в Украине, поэтому результаты исследований по безналичным тратам украинцев являются репрезентативными и отражают общую тенденцию на всём рынке, – отмечает заместитель Председателя Правления ПриватБанка Роман Негинский. – С учетом того, что в 2014 году через сеть ПриватБанка украинцы оплатили банковскими картами в 1,5 раза больше покупок, чем в 2013, данные по карточным тратам отражают реальное распределение бюджета украинцев».

По итогам 2014 года на долю оплаты покупок в продуктовых магазинах и супермаркетах приходится 51% от общей суммы расходов держателей пластиковых карт, при этом расходы украинцев на еду по сравнению с 2013 годом немного сократились – на 1,6%.

В то же время доля расходов на бытовую технику и электронику практически не изменилась и составила 13% бюджета среднестатистического украинца. В отличии от модных гаджетов и техники, украинцы гораздо меньше стали тратить на одежду и обувь: 2013 году – 10,4%, а в 2014 – 9,5%.

Почти десятая часть расходов семейного бюджета украинцев в 2014 году приходилась на оплату автомобильного топлива. Доля расходов по картам на АЗС составила 6,5%, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 1,4%. А замыкают пятерку самых затратных статей расходной части бюджета траты на здоровье и медпрепараты: в 2014 году 5,8% против 3,9% в 2013.

В минувшем году жители Украины незначительно увеличили долю расходов на развлечения и рестораны – с 4,3 до 4,7%, но снизили расходы на хозяйственные товары с 3,3% до 2,8%. Также в прошлом году незначительно снизились расходы на мебель и стройматериалы – с 3,8% до 3,5%, но выросла доля трат на ювелирные изделия – с 1,4% до 1,6% от общего объема безналичных расходов.

ПриватБанк является лидером в Украине по развитию сети POS-терминалов. Сегодня в украинских торговых точках работает 113 тыс. терминалов банка. В каждом втором магазине, где установлен POS-терминал ПриватБанка, при оплате картой можно получить бонус (до 20% от стоимости покупки), а в каждом четвертом – рассчитаться за товары с помощью программы «Оплата частями».

Ежедневно через сеть POS-терминалов Приватбанка в Украине оплачивают покупки более 1 миллиона владельцев банковских карт, из них 70% - клиенты Приватбанка, 30% - других банков. В целом каждый четвертый (24,5%) пользователь карт Приватбанка тратит собственные средства с помощью безналичных расчетов: 12,8% оплачивают товары и услуги в сети POS-терминалов, свыше 8,2% клиентов платят за товары и услуги через Интернет-банк Приват24, почти 3,5% клиентов пользуются для оплаты товаров терминалами самообслуживания и услугой "Регулярные платежи". Более 55% клиентов банка пока что тратят средства с карточек, получая наличные в банкоматах, еще 20,5% держателей карт ПриватБанку получают наличные в кассах банка.