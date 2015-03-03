НБУ вслед за повышением учетной ставки до 30% повысит ставки на рынке ликвидности

Национальный банк Украины намерен вслед за повышением своей учетной ставки до 30% с 19,5% годовых провести соответствующую корректировку ставок по операциям регулирования ликвидности банковской системы, говорится в материалах брифинга НБУ.

Ранее информацию о решении НБУ повысить учетную ставку до 30% с 19,5% УНИАН сообщили источники на финансовом рынке со ссылкой на итоги сегодняшнего совещания в НБУ с банкирами, и впоследствии информацию подтвердили в ходе брифинга в НБУ.

«Повышение с 4 марта 2015 года учетной ставки с 19,5% до 30,0% годовых (постановление правления Национального банка Украины №154 от 2 марта 2015 года) с соответствующей корректировкой процентных ставок по активным и пассивным операциям Национального банка Украины по регулированию ликвидности банковской системы», - говорится в перечне мер по стабилизации ситуации на денежно-кредитном рынке, содержащихся в материалах брифинга.

При этом глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе брифинга сообщила, что ставки по действующим стабилизационным кредитам, ранее выданным банкам, пока пересматриваться не будут. «На сегодняшний день для банков, у которых есть стабилизационные кредиты, Национальный банк фиксирует ставку на уровне сегодняшнего дня на следующие 3 месяца», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 6 февраля повысил учетную ставку до 19,5% с 14% в связи с ростом потребительской инфляции до 24,9% по результатам 2014 года. Вслед за учетной Нацбанк повысил ставки по своим активным и пассивным операциям для регулирования ликвидности рынка с целью снижения девальвационного давления на валютный рынок.

Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза – с начала этого года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 2 марта, на 3 грн выше минимального - на уровне 26,8581 грн/долл.