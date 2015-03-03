УКБС: Власть должна предложить эффективный механизм работы с проблемными активами в кредитных портфелях банков

УКБС отмечает, что по данным НБУ доля проблемных активов в кредитных портфелях банков за последний год выросла почти вдвое. Международное рейтинговое агентство S&P оценило, что удельный вес «плохих» кредитов (включая реструктуризированные) уже достигает 50%. Это угрожающее явление является следствием системной проблемы ухудшения качества активов и снижения инвестиционной привлекательности Украины в результате военных действий на территории страны, разрыва межрегиональных, разрушения промышленных кластеров, неопределенности правового статуса части имущественных объектов и комплексов, невозможности осуществления банковских расчетов на проблемных территориях в стандартном рабочем режиме.

«Проблема накопления банками «токсичных» активов на сегодня стоит очень остро, можно сказать, дошла до критической черты, - отмечает Генеральный директор Ассоциации «Украинский Кредитно-Банковский Союз» Галина Олифер. - Ведь стремительное увеличение «плохих» активов требует от банков формирования значительных резервов под кредитные операции, что уменьшает капитал и препятствует кредитованию. Так, по данным НБУ на 01.01.2015 банками сформирован 263,2 млрд. грн. резервов по активным операциям (что составило почти 78% банковских расходов)».

Именно поэтому, УКБС настаивает на необходимости срочной проработки и реализации Правительством и НБУ ряда антикризисных мероприятий соответствующей направленности. В частности, создание адекватной правовой базы для работы с «токсичными активами» и предоставления достаточных для этого полномочий специализированному учреждению. По мнению специалистов УКБС такое решение будет отвечать интересам государства, банковской системы и международной практике (в частности, таких стран, как Швеция, США, Мексика, Турция, Латвия и т.д.). Соответствующие разработки уже представлены Комитетом по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, и позволяют внедрить в Украине современные эффективные правовые и хозяйственные механизмы, которые будут способствовать решению проблемы стремительного увеличения доли «плохих» кредитов.