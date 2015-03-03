Ставки по выданным банкам стабкредитам зафиксируют на нынешнем уровне до июня

Ставки по выданным банкам стабилизационным кредитам фиксируются на уровне сегодняшнего дня на следующие 3 месяца, до 1 июня 2015 года, сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на брифинге в НБУ.

Глава НБУ сообщила, что для того, чтобы от значительного повышения учетной ставки не пострадали банки – получатели рефинансирования, ставки по действующим стабилизационным кредитам пока не будут пересматриваться.

«На сегодняшний день для банков, у которых есть стабилизационные кредиты, Национальный банк фиксирует ставку уровне сегодняшнего дня на следующие 3 месяца. Мы дали по стабилизационным кредитам нашим банкам каникулы до 1 июня 2015 года, точно также мы даем им разрешение и фиксируем ставку на уровне сегодняшнего дня, и эта ставка будет действовать до 1 июня этого года, только для стабилизационных кредитов», - сказала Гонтарева.

Вслед за повышением учетной ставки до 30% с 19,5% годовых НБУ намерен провести соответствующую корректировку ставок по операциям регулирования ликвидности банковской системы.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение с 4 марта продлить действие нормы по обязательной продаже 75% валютной выручки для экспортеров, а также повысить учетную ставку до 30% годовых.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

С 24 февраля этого года регулятор ввел ряд дополнительных ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

После введения этих мер гривня начала укрепляться. Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 3 марта, составляет 24,8207 грн/долл.

В этом году НБУ уже повышал учетную ставку - с 6 февраля до 19,5% с 14%. Вслед за учетной Нацбанк повышал ставки по своим активным и пассивным операциям для регулирования ликвидности рынка с целью снижения девальвационного давления на валютный рынок.