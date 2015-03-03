Гривня продолжает укрепляться – на межбанке уже 25 за доллар

Во вторник, 3 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 24,40/25,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,31/27,98 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3920/0,4020 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию после 17:00 составил 24,9153 грн/долл., к этому часу было заключено 152 соглашения, объем торгов составил 135,07 млн долл.