Нацбанк для стабилизации гривни увеличит обязательные резервы банков

Национальный банк Украины принял решение с 11 марта 2015 года увеличить объемы обязательных резервов банков в следующем периоде бронирования (до 10 апреля 2015 года) для снижения свободной ликвидности банковской системы и девальвационного давления на обменный курс, сообщается на сайте НБУ.

«Объем обязательных резервов, который банкам необходимо будет сформировать дополнительно, увеличится ориентировочно на 3 млрд грн. Более точные цифры будут зависеть от динамики объема привлеченных средств и обменного курса в начале следующего периода резервирования», - говорится в сообщении НБУ.

Новые резервные требования вступят в силу с начала нового периода резервирования, а именно с 11 марта 2015 года.

По информации НБУ, рост резервов за счет курсовой переоценки привлеченных средств в иностранной валюте составит 12 млрд грн.

Одновременно регулятор разрешил банкам зачислять в покрытие обязательных резервов 100% гривневой наличности в кассах банков против ранее действующей нормы в размере 50% таких остатков, что позволит нивелировать влияние курсового фактора на объем обязательных резервов в сумме ориентировочно 9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение с 4 марта продлить действие нормы по обязательной продаже 75% валютной выручки для экспортеров, а также повысить свою учетную ставку до 30% годовых.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

С 24 февраля этого года регулятор ввел ряд дополнительных ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

После введения этих мер гривня начала укрепляться. Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 3 марта, составляет 24,8207 грн/долл.