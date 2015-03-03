Die Welt: Китай вступает в войну валют

Об этом пишет Хольгер Цшепиц в своей статье «Китай вступает в войну валют», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

У Китая новый экспортный продукт. После дешевой одежды, домашней электроники и игрушек, мир сейчас обеспечен дефляцией. При этом речь идет не о классических статьях экспорта, хотя для Народной Республики экспортный товар в настоящее время более важен, чем все остальные, - и в то же время для партнеров гораздо более опасен.

Руководство партии в Пекине в настоящее время должно сделать все возможное, чтобы добиться запланированного роста в 6,5 - 7 процентов. Это необходимо для того, чтобы не поставить под угрозу социальный мир в стране. Тем не менее, именно это может стать проблемой для других стран. В мире с меньшим ростом важно то, какой народ сможет объединить остальную часть мирового богатства. И для мировых финансовых рынков это может превратиться в крайне неустойчивое обстоятельство.

«На рынках вспыхнула негласная валютная война», говорит Дэвид Ву, стратег Bank of America Merrill Lynch. «И есть большая опасность того, что Китай сейчас тоже вступил в эту войну».

В действительности, страна борется с серьезными экономическими проблемами. Цены на недвижимость находятся в свободном падении. В январе потребительские цены в Китае только увеличились на 0,8 процента, что значительно ниже целевого показателя инфляции правительства в три процента. Снижение цен производителей более чем на четыре процентных пункта указывает на дальнейшее ценовое давление в Поднебесной.

Юань упал до самого низкого уровня с октября 2012

С таким дефляционным давлением практически невозможно будет достичь целевого показателя роста партийного руководства. Поэтому страна должна сделать все возможное, чтобы стимулировать инфляцию. В центре внимания находится центральный банк. В последние недели он отчаянно повышал ликвидность на рынках. Но этого недостаточно. На выходных он снизил процентные ставки, это было уже второе снижение в этом году.

Рынки отреагировали мгновенно. В начале недели, китайский юань по отношению к доллару упал до самого низкого уровня с октября 2012 года. С начала года китайская валюта потеряла 1,1 процента стоимости. Звучит, будто это немного. Тем не менее, китайцы привязали свою валюту к американской, и постепенно повысили номинальную стоимость юаней в последние годы. Этим все, кажется, закончилось.

«Юань будет обесцениваться дальше. Китайцы понимают, что они не могут и дальше позволить себе такую политику», сказал Митул Котеча, валютный стратег-аналитик в Barclays.

Это означает, что центральный банк Китая теперь тоже вступил в валютную войну. Слабая валюта дает Поднебесной несколько преимуществ. Стране будет легче продавать свою продукцию на мировых рынках, и, в сравнении с другими валютами, дешевле. В то же время, импортные товары станут дороже, что снижает риск дефляции.

Тем не менее, такая политика имеет последствия для всего мира. Поскольку, если китайский экспорт на мировых рынках станет дешевле, то Китай фактически экспортирует дефляцию в остальные части мира.

Печать банкнот дает свободу действий

В еврозоне, цены падают третий месяц подряд, в сравнении с предыдущим годом. Более дешевые товары из Китая будут способствовать дальнейшему росту дефляционного давления. В США и Великобритании инфляция намного ниже целевой. Японии грозит возвращение к многолетней дефляции. Тогда многомиллиардные вливания долларовой ликвидности и заметное увеличение НДС освободили страну из нисходящей спирали. Но Китай может снова подтолкнуть страну к дефляции.

Поэтому, все страны пытаются снизить стоимость своей валюты с помощью политики печатания денег, чтобы создать экономические свободные зоны. Баланс центрального банка выступает в качестве арсенала в этой финансовой войне: чем больше становятся совокупные активы, тем лучше страна подготовлена к глобальному обмену ударами.

По сравнению с 2003 годом, Китай увеличил свой балансовый итог более чем в шесть раз. Но в последние двенадцать месяцев Пекин делал резервы. Поэтому Банк Японии смог укрепиться. И со следующей недели Европейский центральный банк начнет покупать государственные облигации на сумму около одного миллиарда евро, чтобы увеличить свой балансовый итог.

«Для многих стран, более дешевая валюта – единственный способ стимулировать собственную экономику», говорит Ву, аналитик Bank of America. Инструмент девальвации за последние несколько месяцев потерял свои признаки. «Наш анализ показывает, что у стран есть сильный стимул делать ставки именно на этот инструмент, даже если, в конце концов, все окажутся проигравшими», говорит валютный стратег-аналитик Ву.

Колебания валют дорого обходятся компаниям

На самом деле, финансовым рынкам предстоят сложные времена, если Пекин действительно вступит в валютную войну в полную силу. Это особенно очевидно в случае валютных курсов. Уже сейчас колебания существенно возросли.

Более высокие колебания имеют свою цену. Для компаний гораздо дороже застраховаться от колебаний валютных курсов. По расчетам Ву, за последние недели затраты выросли на две трети. И они могут продолжать расти, если ситуация ухудшится.

Вкладчики – это тоже проигравшие в валютной войне. Потому что, если банки увеличат свои балансы, это будет сопровождаться покупками облигаций или денежными вливаниями, и будет означать низкие процентные ставки. Усложнится пенсионное страхование с помощью безопасных систем.

Германия – проигравший в валютной войне

Именно Германия может пострадать больше всего. Потому что в стране очень высокая норма сбережений, и, соответственно, высокие экономические издержки низких процентных ставок. Кроме того, экспорт особенно сильно способствует созданию стоимости. Экспортеры по-прежнему зависят от достаточно стабильных валютных рынков и низкой стоимости хеджирования. Кроме того, немецкая промышленность также хорошо представлена в Китае. Экспорт в Поднебесную составляет не менее трех процентов валового внутреннего продукта Германии.

Денежное наступление Китая, по-видимому, не случайно началось именно сейчас. В последние месяцы юань резко возрос по отношению к евро. И уже на следующей неделе, президент ЕЦБ, как ожидается, запустит свою программу смягчения. Уже сейчас хедж-фонды и другие спекулянты делают ставки на более слабый евро и даже превосходят пессимистические ставки на иену, больше, чем в августе 2012 года. Возможно, в скором времени прибавятся и ставки на юань, если основной статьей китайского экспорта останется дефляция.