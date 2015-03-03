Минфин сегодня не смог одолжить деньги на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины не привлекло средства в государственный бюджет на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 3 марта, сообщается на сайте министерства.

Минфин планировал размещение гривневых облигаций сроком обращения 2 года под 16,70% годовых на 42,495 млн грн, однако инвесторы не подали ни одной заявки.

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционах в феврале привлек в госбюджет 298,265 млн долл. и 42,670 млн грн.

По состоянию на 3 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 522,504 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 338,309 млрд грн, или 65% общего объема. В собственности банков находятся ОВГЗ на сумму 123,405 млрд грн, нерезидентов – 30,940 млрд грн.

Читайте такжеНацбанк в январе снизил выкуп гособлигаций более чем в 3 раза

Вчера, 2 марта, Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2015 год, согласно которым предельный объемом дефицита увеличивается до 76,3 млрд грн, потолок госдолга – до 1,394 трлн грн.