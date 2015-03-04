Нацбанк продлил запрет на продажу валюты населению

00:13, 04 марта 2015
Финансы
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Национальный банк Украины продлил до 3 июня 2015 года запрет на продажу валюты населению на сумму более чем 3 тыс. грн в сутки.

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Об этом говорится в постановлении Нацбанка №160 от 3 марта.

«Разрешить осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты или банковских металлов одному лицу в один операционный (рабочий) день в сумме, не превышающей в эквиваленте 3 000 гривен в рамках одного банковского учреждения»,‒ сказано в документе.

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Ограничения относительно суммы операции по продаже наличной иностранной валюты не распространяются на случаи осуществления банком такой операции с физическим лицом-резидентом при одновременном соблюдении следующих условий: физическое лицо покупает наличную иностранную валюту и использует ее исключительно для целей выполнения собственных обязательств в иностранной валюте по кредитным договорам, заключенным с уполномоченным банком-кредитором; банк осуществляет продажу наличной иностранной валюты в сумме, не превышающей объем обязательств в иностранной валюте физического лица-заемщика по кредитному договору.

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