НБУ оставил в силе запрет на перевод за границу валюты

Об этом говорится в постановлении Нацбанка №160 от 3 марта.

По поручению физических лиц за пределы Украины осуществляются переводы иностранной валюты по текущим валютным неторговым операциям: без подтверждающих документов с текущего счета в иностранной валюте или без его открытия на сумму, которая в эквиваленте не превышает 15 000 гривен в один операционный (рабочий) день.

Физические лица-нерезиденты осуществляют такие переводы на основании документов, подтверждающих источники происхождения средств; с текущего счета в иностранной валюте на сумму, превышающую в эквиваленте 15 000 гривень, но не более 150 000 гривен в месяц

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Указанные требования не распространяются на оплату расходов на лечение, транспортировку больных; оплату расходов, связанных со смертью граждан за рубежом; переводы, которые осуществляются на основании решений судебных, следственных и других правоохранительных органов; оплату расходов на обучение, денежных переводов нерезидентов в Украине.