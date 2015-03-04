Сбербанк России прекращает финансирование европейских «дочек» и готовит их к продаже

В этом году Сбербанк России планирует сократить фондирование своих дочерних банков в Европе, пишут "Ведомости" со ссылкой на проект антикризисного плана госбанка.

Читайте такжеПрибыль российского Сбербанка упала в 8,5 разДо 1 июля 2015 г. должны быть также определены дочерние банки на продажу, а к середине марта – предложения по сокращению расходов этих банков, в том числе на персонал и недвижимость, говорится в проекте. Фактически это означает, что госбанк прекратит финансировать европейских «дочек» и будет ждать, когда они вернут фондирование, предоставленное им в прошлые годы.

Представитель госбанка в ответ на запрос «Ведомостей» сообщил лишь, что банк совершенствует бизнес-модель в Европе, чтобы создать стабильную, прибыльную, самостоятельно фондируемую банковскую группу. Сколько денег и на какой срок получал Sberbank Europe, он комментировать отказался.

Читайте такжеВ России убытки банков по валютным долгам достигли исторического максимумаПо оценкам рейтингового агентства Fitch, на фондирование Sberbank Europe от Сбербанка приходилось 1,4 млрд евро по состоянию на III квартал 2013 г. Эта цифра с тех пор практически не менялась, указывает один из контрагентов банка. Значительную часть этих денег Сбербанк рассчитывает получить в 2015 г., указывает один из собеседников «Ведомостей».

Из данных на сайте Сбербанка в Германии (привлекает депозиты с мая 2014 г.) следует, что он предлагает сейчас срочный вклад на 36 месяцев под 2,2%. В Чехии Сбербанк предлагает ставку до 1,23% годовых. Предложения западных банков намного скромнее. Так, например, Commerzbank по срочному вкладу на год предлагает всего 0,15%.

Шаг логичный: из-за наложенных Западом санкций у Сбербанка ограничены доступ к международным рынкам капитала (сроком свыше 30 дней) и возможность фондирования в валюте и госбанк вполне может заместить их клиентскими депозитами.

Читайте такжеСША на год продлили санкции против РоссииСбербанк работает в девяти странах Европы: Sberbank Europe AG (бывший Volksbank International AG, который госбанк приобрел в 2012 г. за 505 млн евро) управляет дочерними банками в Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Германии и на Украине. В конце февраля чешское издание Lidovky со ссылкой на свои источники сообщило, что Сбербанк готовит к продаже свои дочерние банки в Словакии и Венгрии.