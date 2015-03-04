Курс евро обвалился в преддверии заседания Европейского центробанка

На мировых торгах в среду, 4 марта, курс евро в отношении доллара снижается на фоне ожиданий заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором может быть принято решение о старте программы количественного смягчения, передает Reuters.

Читайте такжеПрограммы "количественного смягчения" недостаточно для оживления еврозоны - МВФТак, курс евро к доллару уже упал до 1,1166 доллара за евро с 1,1175 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) увеличился на 0,11%, до 95,48 пункта.

ЕЦБ по итогам заседания в середине января объявил о запуске расширенной программы количественного смягчения, в рамках которой регулятор будет выкупать облигации на 60 миллиардов евро ежемесячно. Программа, направленная на снижение угрозы дефляции, начнется в марте и продлится до сентября 2016 года. Общая сумма программы составит 1,1 триллиона евро.

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