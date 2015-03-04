Нацбанк ввел новые требования для импортеров

Национальный банк Украины обязал банки при согласовании платежей по импортным контрактам с предоплатой на сумму свыше 50 тыс. долл. предоставлять в НБУ справки фискальной службы об отсутствии у клиента-импортера задолженности по налогам, сборам и платежам.

Об этом говорится в постановлении НБУ от 3 марта №161, которым регулятор дополняет действующие с 24 февраля правила покупки валюты по импортным контрактам с предоплатой на сумму свыше 50 тыс. долл.

Ранее постановлением от 23 февраля №124 «Об особенностях осуществления некоторых валютных операций» НБУ обязал банки согласовывать платежи по импортным контрактам с предоплатой на сумму свыше 50 тыс. долл., для чего банки формируют и подают в Нацбанк соответствующий реестр с копиями документов.

«Пакет документов, который подается в Национальный банк Украины для подтверждения возможности как покупки, так и перечисления иностранной валюты, должен также содержать справку Государственной фискальной службы Украины об отсутствии у резидента задолженности по налогам, сборам, платежам», - говорится в обновленном документе.

В отдельных случаях, предусмотренных установленными НБУ правилами перевода средств в национальной и иностранной валюте в пользу нерезидентов по некоторым операциям (постановление от 5 февраля 2004 года), также требуется соответствующий акт ценовой экспертизы (согласования).

Установленные требования не распространяются на операции по импорту жизненно необходимых товаров, определенных в статье 5 Закона Украины «О мерах по стабилизации платежного баланса Украины в соответствии со статьей XII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года».

Постановление вступает в силу с 4 марта 2015 года, в том числе подпункт 2 пункта 1 постановления (об освобождении от ограничений критического импорта) действует до 3 апреля 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение с 4 марта продлить действие нормы по обязательной продаже 75% валютной выручки для экспортеров, а также повысить учетную ставку до 30% годовых.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

С 24 февраля этого года регулятор ввел ряд дополнительных ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

После введения этих мер гривня начала укрепляться. Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 3 марта, составляет 24,8207 грн/долл.