МВФ прогнозирует падение экономики Украины в этом году на 5,5%

Ключевой кредитор страны - Международный валютный фонд оценивает падение экономики Украины в 2014 году на уровне 6,9%, и прогнозирует падение экономики страны в 2015 году на уровне 5,5%, что соответствует оценкам украинского правительства, сформированным в рамках подготовки изменений в государственный бюджет на 2015 год.

Об этом говорится в проекте Меморандума между Украиной и МВФ, подписанного президентом Украины, премьер-министром Украины, министром финансов и главой НБУ, текстом которого располагает УНИАН.

«По оценкам (МВФ - УНИАН), экономическая активность в 2014 году сократилась на 6,9%, и показатели за декабрь свидетельствуют о продолжающемся спаде промышленного производства, оборота розничной торговли и объемов строительства, - говорится в меморандуме. – При этом нерешенный конфликт на востоке страны также делает свой вклад в неопределенность прогноза. В этой связи экономическая активность может достичь самого низкого значения в середине 2015 года. Но, по мере того, как наша политика реформ будет набирать обороты, начнет восстанавливаться доверие, пойдут восстановительные работы, спад экономической активности затормозится по итогам 2015 года до 5,5%».

При этом в меморандуме подчеркивается, что МВФ и правительство страны намерены решительно продвигаться по пути укрепления экономической и финансовой стабильности в стране путем внедрения широкомасштабных и амбициозных структурных реформ, которые должны обеспечить улучшение бизнес-климата, привлечение инвестиций и повышение конкурентоспособность. «В 2016-2018 годах, по мере того, как будет восстанавливаться экономическая и банковская стабильность, по мере распространения реформ, - мы ожидаем возобновления и постепенного наращивания экономического роста, темпы которого в среднесрочной перспективе достигнут 4%», - подчеркивается в меморандуме.

Читайте такжеПорошенко уверен, что первый транш от МВФ поступит в Украину уже до конца марта

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл. Новая программа заменит действующую двухлетнюю программу stand-by с объемом финансирования 17 млрд долл.

Новая программа предусматривает ряд ключевых реформ – эффективных решений в управлении экономикой, борьбе с коррупцией, наведении порядка в энергетике, в оптимизации и сокращении государственных расходов, увеличении до 3% ВВП расходов на инвестиции, в сокращении аппарата государственных чиновников, наведении справедливости в пенсионной реформе, в первую очередь речь идет о сокращении и ликвидации так называемых специальных пенсий.

Кроме того, целью новой программы является стабилизация банковской системы и валютного курса с тем, чтобы 2016 год стал годом стабилизации и экономического роста для Украины.

В МВФ выразили уверенность в том, что реализация программы реформ будет успешной, потому что правительство Украины, по словам директора – распорядителя Фонда Кристин Лагард, демонстрирует готовность внедрять преобразования, повышать тарифы, реструктуризировать банки, сокращать государственные расходы и проводить судебную и антикоррупционную реформы. Кроме того, Лагард отметила, что программа реформ открывает Украине доступ к общему пакету финансовой помощи объемом до 40 млрд долл. в течение ближайших 4 года.

Как ожидается, новая программа сотрудничества будет утверждена на заседании Совета директоров МВФ 11 марта. При этом первый транш по программе может прийти в Украину в течение нескольких дней после положительного решения Совета – до конца марта. В Минфине прогнозируют, что первый транш может составить до 60% всего объема кредитования, а именно – порядка 10 млрд долл. Средства будут направлены на пополнение золотовалютных резервов НБУ, а также на обеспечение внешних обязательств Украины.