НБУ обязал бизнес проводить валютные расчеты по ускоренной процедуре еще три месяца

Об этом говорится в постановлении НБУ от 3 марта №160 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины», которое опубликовано на сайте регулятора и действует с 4 марта до 3 июня 2015 года включительно.

«Установить, что расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров, предусмотренные в статьях 1 и 2 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» (валютная выручка резидентов по экспортным операциям и платежи по импортным операциям резидентов на условиях отсрочки поставки), осуществляются в срок, не превышающий 90 календарных дней», - говорится в постановлении.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева на брифинге 3 марта сообщила, что с 4 марта регулятор продлил требование по обязательной продаже 75% валютной выручки для экспортеров и установил еще ряд технических ограничений на валютном рынке, которые будут обнародованы позже. По ее словам, ограничения согласованы с Международным валютным фондом и не затрагивают физических лиц.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение с 4 марта продлить действие нормы по обязательной продаже 75% валютной выручки для экспортеров, а также повысить учетную ставку до 30% годовых.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

С 24 февраля этого года регулятор ввел ряд дополнительных ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

После введения этих мер гривня начала укрепляться. Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 3 марта, составляет 24,8207 грн/долл.