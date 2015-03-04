МВФ: инфляция в Украине в этом году составит 25%, в 2016 году - 10%

Ключевой кредитор страны Международный валютный фонд прогнозирует сохранение темпов инфляции в Украине на уровне 2014 года, предполагая рост цен на 25% с последующим его замедлением до 10% в 2016 году, говорится в проекте меморандума между Украиной и МВФ, подписанном президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, министром финансов Натальей Яресько и главой Нацбанка Валерией Гонтаревой, текстом которого располагает УНИАН.

Правительственный прогноз инфляции в 2015 году составляет 26%.

«Инфляция потребительских цен в 2014 году ускорилась на фоне обесценивания денежной единицы и роста административных цен, - говорится в документе. - На конец 2014 года инфляция достигла 25% и, по прогнозам, в течение 2015 инфляция будет оставаться примерно на аналогичном уровне».

В то же время, в МВФ предполагают, что в условиях реформ инфляция резко затормозится, снизившись до порядка 10% в 2016 году и до 5% к 2018 году - по мере снижения давления обменного курса и роста цен на энергоносители.

При этом в МВФ отмечают, что грамотная монетарная и финансовая политика Нацбанка способна «заякорить» инфляционные ожидания.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год", подготовленный Кабинетом министров и входящий в перечень неотложных мер для старта новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Изменения в бюджет основывались на прогнозных ожиданиях инфляции в 26% и курсе гривни на уровне 22 грн за доллар. В то же время, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что такой прогноз является оптимистическим и может быть в дальнейшем пересмотрен на фоне, в частности, роста тарифов, который необратимо окажет давление на инфляционные ожидания.

По данным Госстата, базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в январе 2015 года по отношению к предыдущему месяцу замедлилась до 2,6% с 2,8%, зафиксированных месяцем ранее. В годовом выражении, к январю 2014 года, базовая инфляция ускорилась до 26,1% с 22,8%, зафиксированных в декабре 2014 года к декабрю 2013 года.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл. Новая программа заменит действующую двухлетнюю программу stand-by с объемом финансирования 17 млрд долл.