Ограничения по выдаче наличности через банки продлили на 3 месяца

Об этом говорится в постановлении НБУ от 3 марта №160 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины», которое опубликовано на сайте регулятора и действует с 4 марта до 3 июня 2015 года включительно.

Согласно документу, ограничения не распространяются на выплату зарплат, пенсий, стипендий, других социальных и приравненных к ним выплат (кроме материальной помощи), а также на выплаты возмещения вкладчикам за счет средств Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Одновременно c тем, продлевается ограничение по выдаче наличной валюты или банковских металлов с текущих и депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы в пределах эквивалента 15 тыс. гривень в сутки на одного клиента.

Данные требования не распространяются на дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств в Украине, международные финансовые организации и их представительства и работников, расходы работников за границей.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 4 марта продлил действие нормы по обязательной продаже 75% валютной выручки для экспортеров, а также повысил учетную ставку до 30% годовых.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 3 марта, составляет 24,8207 грн/долл.