Вслед за учетной повысили ставки рефинансирования банков и мобилизации ресурсов

Национальный банк Украины вслед за повышением учетной ставки до 30% повысил ставку однодневного рефинансирования под обеспечение государственными ценными бумагами на 10 п.п. - до 33% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Одновременно НБУ повысил ставки по мобилизации ресурсов на рынке посредством продажи депозитных сертификатов, в том числе по сертификатам на 1 день - на 6 п.п., до 20% годовых, на 7, 14 и 30 дней – на 9 п.п., до 26%, 26% и 27% соответственно.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 4 марта повысил учетную ставку до 30% годовых. В этом году НБУ уже повышал учетную ставку - с 6 февраля до 19,5%.

Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза – с начала этого года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 3 марта, составляет 24,8207 грн/долл.