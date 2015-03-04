Валютные вклады еще три месяца можно будет досрочно снимать только в гривнях

Об этом говорится в постановлении НБУ от 3 марта №160 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины», которое опубликовано на сайте регулятора и действует с 4 марта до 3 июня 2015 года включительно.

«Уполномоченные банки имеют право досрочно возвращать вклады, привлеченные в иностранной валюте по всем типам договоров, кроме вкладов, привлеченных с выдачей именных сберегательных (депозитных) сертификатов со сроком их обращения не менее шести месяцев, в национальной валюте по курсу покупки иностранной валюты уполномоченного банка на день проведения операции», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение с 4 марта продлить действие нормы по обязательной продаже 75% валютной выручки для экспортеров, а также повысить учетную ставку до 30% годовых.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

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Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 3 марта, составляет 24,8207 грн/долл.