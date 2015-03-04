Гривня на межбанке укрепилась до 23 за доллар

В среду, 4 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке повысились до 21,00/23,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По его словам, торги идут активно, спрос и предложение уравновешены, но предложение постепенно увеличивается.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,45/27,80 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3550/0,4050 грн/рубль.

Читайте такжеГонтарева: в программе с МВФ валютный курс составляет 20-22 гривни за доллар

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:00 составил 23,30 грн/долл., к этому часу было заключено 1 соглашение, объем торгов составил 0,04 млн долл.