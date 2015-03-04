Рада предварительно приняла законопроект о расчетах в иностранной валюте

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 238 народных депутатов при необходимых 226.

Законопроектом предусмотрены сокращение предельного срока зачисления экспортной выручки за поставленный товар до 90 со 180 календарных дней и передача функции разрешительного органа по продлению этих сроков от Министерства экономического развития и торговли Национальному банку Украины.

Также в законопроекте предлагается сократить сроки возврата предоплаты по импорту со 180 до 90 календарных дней и передать функцию продления этих сроков от Минэкономразвития Нацбанку. В частности, по импортным операциям резидентов, осуществляемым на условиях отсрочки поставки и если такая отсрочка превышает 90 календарных дней (ранее - 180) с момента проведения авансового платежа, законопроектом предлагается также оформлять индивидуальную лицензию Нацбанка вместо требуемого ранее заключения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере экономического развития.

При этом, как отметил перед голосованием за указанный законопроект лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко, Национальный банк Украины в соответствии со своими полномочиями имеет право устанавливать ограничения сроков зачисления выручки по экспортно-импортным операциям, поэтому нет необходимости прописывать в законе эту норму еще раз.

Кроме того, по его словам, Министерство финансов согласилось с тем, что закон является «экстраординарным», и по предложению партии «Самопомич» внесет правку, что закон в случае его принятия будет действовать до конца текущего года.

«С такими условиями наша фракция поддерживает этот законопроект. И я прошу всех депутатов коалиции поддержать такую позицию», - сказал Луценко.

Как отметил глава Верховной Рады Украины Владимир Гройсман, во время подготовки ко второму чтению предложенные положения будут учтены.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 марта, Верховная Рада отклонила правительственный проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» (№2265). Законопроект не набрал достаточного количества голосов в ходе голосования, а кроме того, парламентарии не согласились вернуть документ на доработку.