Яценюк: Украина выполнила все условия МВФ и ждет денег

Украина выполнила все предварительные условия для старта новой четырехлетней программы с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом и ждет 11 марта положительного решения Совета директоров Фонда о выделении средств и перечислении первого транша кредита, сообщил в среду в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Вчера я разговаривал с министром финансов США. Мы ожидаем положительного решения наших партнеров по финансовой помощи и по выделению первого транша для стабилизации экономики со стороны МВФ, - сказал Яценюк. - Все предварительные меры, которые надо было сделать по нашей программе сотрудничества, выполнены правительством. Мы ждем, что Совет директоров МВФ проведет свое собрание 11 марта, и после положительного решения в самые короткие сроки мы сможем получить дополнительный финансовый ресурс, который стабилизирует национальную денежную единицу и систему госфинансов».

Как сообщал УНИАН, условиями положительного решения ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда – относительно новой программы сотрудничества с нашей страной было своевременное принятие Верховной Радой пакета законопроектов, подготовленного правительством и направленного на изменение параметров госбюджета, разрешение социальных дисбалансов и оздоровление энергетического сектора, в частности НАК «Нафтогаз Украины».

2 марта Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2015 год”.

Также депутаты после четырех попыток приняли проект закона об ограничении выплат пенсий работающим пенсионерам на 15%. Проектом закона предусматривается поэтапное повышение на 5 лет льготного пенсионного возраста для женщин и увеличение страхового стажа для лиц, которые имеют право на льготную пенсию и поэтапное повышение на 5 лет страхового стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет.

3 марта НКРЭКУ повысила в среднем на 280% тарифы на газ для населения.

Согласно меморандуму с МВФ Украина к апрелю 2017 года повысит цены на природный газ для населения до стоимости импортного «голубого топлива».

В феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл. Новая программа заменит действующую двухлетнюю программу stand-by с объемом финансирования 17 млрд долл.