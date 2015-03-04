Нацбанк полностью запретил выводить за границу валюту для выплаты дивидендов

Национальный банк Украины продлил на три месяца, до 3 июня 2015 года включительно, запрет на досрочное погашение резидентами валютных кредитов и займов.

Об этом говорится в постановлении НБУ от 3 марта №160 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины», которое опубликовано на сайте регулятора и действует с 4 марта до 3 июня 2015 года включительно.

Согласно сообщению, требование касается случаев досрочного выполнения резидентом-заемщиком обязательств как по основной сумме кредита, так и по другим платежам.

Постановлением также предусматривается полный запрет на выведение дивидендов из страны.

«Запретить покупку, перечисление иностранной валюты с целью проведения таких операций ... по возврату за границу иностранному инвестору дивидендов», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение с 4 марта продлить действие нормы по обязательной продаже 75% валютной выручки для экспортеров, а также повысить учетную ставку до 30% годовых.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 3 марта, составляет 24,8207 грн/долл.