Нацбанк укрепил официальный курс гривни уже до 23,77 за доллар
15:18, 04 марта 2015Финансы
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Украинская валюта продолжает усиливать свои позиции.
REUTERS
Согласно информации сайта Национального банка Украины, 4 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2377.1263 (с 3 марта – 2482.0658);
100 евро – 2654.7747 (с 3 марта – 2786.6153);
10 российских рублей – 3.8116 (с 3 марта – 3.9889).
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Как сообщал УНИАН, по словам главы Национального банка Валерии Гонтаревой, фундаментальный уровень валютного курса по программе с Международным валютным фондом составляет от 20 до 22 грн/долл.
Глава НБУ отметила, что на сегодняшний день есть все основания прогнозировать скорейший возврат валютного курса к фундаментальному уровню.
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