Нацбанк укрепил официальный курс гривни уже до 23,77 за доллар

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 4 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2377.1263 (с 3 марта – 2482.0658);

100 евро – 2654.7747 (с 3 марта – 2786.6153);

10 российских рублей – 3.8116 (с 3 марта – 3.9889).

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Как сообщал УНИАН, по словам главы Национального банка Валерии Гонтаревой, фундаментальный уровень валютного курса по программе с Международным валютным фондом составляет от 20 до 22 грн/долл.

Глава НБУ отметила, что на сегодняшний день есть все основания прогнозировать скорейший возврат валютного курса к фундаментальному уровню.