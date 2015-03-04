Доллар на межбанке за день подешевел еще на гривню

В среду, 4 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 21,90/24,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,33/26,67 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3530/0,3870 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию после 17:00 составил 23,7184 грн/долл., к этому часу было заключено 161 соглашение, объем торгов составил 155,75 млн долл.