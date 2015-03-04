Предложенные Винником изменения в Таможенный кодекс создают преференции для конкретного бизнеса - депутат

Законодательная инициатива народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Ивана Винника о внесении изменений в ст.287 Таможенного кодекса Украины, относительно создания благоприятных условий для обеспечения выполнения контрактов и договоров государственного оборонного заказа, является коррупцией чистой воды. Такую оценку инициативе дал нардеп Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко, передает РБК Украина.

По его словам, прикрываясь благими намерениями, некоторые нардепы из коалиции собираются завозить товары, которые не касаются ВПК. "На стадии рассмотрения законопроекта во фракции детально изучались эти абсурдные инициативы. Чего только стоят автомобили или их кузовные комплектующие. Автору нужно открыто сказать, что это позволит без пошлин ввозить "Мерседесы" для себя. Мы требовали, чтобы ко второму чтению все нормы были изъяты. Но законопроект остался без изменений. Мы не видим четкого перечня, таможенных кодов, не предусмотрены реальные ограничительные меры для предотвращения злоупотреблений", - подчеркнул нардеп.

В свою очередь, замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил следующее: "В ходе обсуждения законопроекта в сессионном зале я открыто призывал не голосовать "за". Ведь не было четкого перечня кодов товаров, а Кабмину оставили право "на свое усмотрение" уточнять этот список".

По словам Соболева, это создает возможности для колоссальных злоупотреблений и коррупции, так как закон создает преференции для конкретного бизнеса отдельных лиц. "Мы не будем голосовать за закон в таком виде, когда отдельные субъекты предпринимательской деятельности, а их "уши" здесь на лицо, просто хотят нажиться на войне", - резюмировал нардеп.