Украинские банки за день получили более 2 миллионов гривень рефинансирования

Национальный банк Украины 3 марта предоставил банкам рефинансирование на 2,114 млрд грн, продал депозитные сертификаты на 10,215 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк предоставил рефинансирование 11 банкам на 2,114 млрд грн под 23% годовых на 1 день.

Регулятор также продал депозитные сертификаты на 10,215 млрд грн 19 банкам на один день под 14% годовых.

Объем межбанковского кредитного рынка составил 7,713 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 22,1%, в т.ч. по кредитам овернайт – 20,5% годовых.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк 2 марта предоставил банкам рефинансирование на 357,2 млн грн, продал депозитные сертификаты на 10,399 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 12,192 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 22%, в т.ч. по кредитам овернайт – 20% годовых.