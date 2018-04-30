Вытянет ли из бедности Украину реформаторский план МВФ

Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2015 год и приняла еще ряд законов, которые, среди прочего, увеличивают поступления в госказну. Таких действий от Киева ждал ключевой кредитор – Международный валютный фонд, уже назначивший на 11 марта заседание совета своих директоров по одобрению новой программы помощи Украине.

Если заседание состоится и фонд одобрит новую расширенную программу, Украина может претендовать на получение около 40 млрд долл. от фонда и других доноров в ближайшие 4 года. Подготовка и рассмотрение законов в рамках сотрудничества с МВФ традиционно сопровождались публичной руганью всех веток украинской власти – Верховной Рады, Кабинета министров, Национального банка.

Чиновники и законодатели остро ощутили на себе социальное напряжение в стране, нарастающее из-за плачевного состояния экономики. Одновременно они не могли не заметить недовольства МВФ из-за пробуксовки давно назревших реформ.

И как уже было в новой украинской истории, катализатором непопулярных реформ вновь становится Международный валютный фонд, финансовая помощь которого должна стать спасательным кругом для тонущей экономики страны.

Условия фонда последние несколько лет остаются неизменными: реформа энергетического сектора, урегулирование бюджетного дефицита и очистка банковской системы.

Согласно новому Меморандуму с МВФ, ключевой целью программы расширенного кредитования на сумму более 17 млрд долларов является финансовое оздоровление «Нафтогаза», чтобы обнулить дефицит бюджета компании до 2017 года.

В Меморандуме правительство признает, что рост цен на газ и тепло в конце 2014 года не дал должного эффекта, поскольку девальвация гривни «размыла прибыль». В этой связи уже с 1 апреля 2015 года розничная цена на газ для украинских домохозяйств повышается еще на 285%, тепловую энергию - на 67%, а после ожидается новая методика расчета цен в привязке к стоимости импорта газа и обменного курса. Но это только часть требований фонда, поскольку новая программа предусматривает изменения в фискальной политике и другие меры для стабилизации макроэкономической ситуации.

Принятие необходимых законов, включая изменения в госбюджет, проходило на традиционно ночном заседании парламента. Перед началом пленарного заседания Радикальная партия демонстративно заблокировала трибуну с требованием отправить в отставку «мародеров в НБУ, которые валят курс гривни». Но радикалы, на удивление, быстро поддались уговорам спикера парламента Владимира Гройсмана, предложившего перенести публичную порку главы Нацбанка на пятницу, 6 марта.

Возможно, парламентарии побоялись брать на себя ответственность за провал новой программы сотрудничества с МВФ. К примеру, депутат от «Батькивщины» Александра Кужель, которая неделей ранее рассказывала, что дефолт не так уж и страшен, в кулуарах перед «бюджетным» заседанием сообщила, что парламент согласен потерпеть присутствие главы НБУ до получения транша.

«Президент сам выйдет с предложением о снятии и назначении. А сегодня – нет», - сказала она, сославшись на обращение президента Петра Порошенко к депутатам.

Между тем, протолкнуть важные законы в парламенте оказалось непросто.

Пенсионный популизм

Прогнозируемые проблемы возникли при принятии пенсионного закона. В ходе голосования премьер-министр Арсений Яценюк неоднократно пытался развеять мифы о том, что всем повышается пенсионный возраст до 65 с 60 лет, а также увеличивается стаж для работников вредных производств.

Выходя на парламентскую трибуну, некоторые народные избранники резко критиковали правительственные инициативы, хотя прекрасно понимали, что пенсионная реформа наряду с реорганизацией нефтегазового сектора была и остается главным требованием МВФ.

«Недопустимо, что этот закон предполагает с 1 марта повышение на 5 лет пенсионного возраста для женщин. И повышение на 5 лет страхового, а по отдельным профессиям и специального стажа, для лиц, которые имеют право на пенсию за счет работы во вредных и особо-вредных условиях», - заявила на заседании Рады экс-премьер Юлия Тимошенко.

«Мы категорически настаиваем исключить из законопроекта норму о повышении пенсионного возраста для тех, кто имеет право на льготное получение пенсий», - вторил ей Олег Ляшко, потребовавший от правительства срочным образом подготовить дополнительный законопроект - об отмене спецпенсий - максимум к 1 мая.

И эти призывы возымели эффект – несколько раз спикер Гройсман ставил законопроект на голосование, но он не «набирал» голосов.

Ситуацию попробовал спасти Юрий Луценко, признавший, что законопроект непростой и во многом антисоциальный, но без него Украина уже «через две недели получит финансовый коллапс». Парламентарии ему поаплодировали, но затем еще трижды «проваливали» голосование по законопроекту. В итоге, проголосованный с шестой попытки закон предполагает сокращение пенсий для работающих пенсионеров на 15%, постепенное – в течение 10 лет - увеличение пенсионного возраста для оформления «льготных» пенсий на 5 лет, а также полное упразднение пенсий для работающих чиновников - как временную меру до января 2016 года.

Расходы и доходы: снова дефицит

Принятие парламентом других законов из «пакета МВФ» прошло почти гладко. И ключевыми стали изменения в закон о госбюджете на 2015 год.

Комментируя их, депутат от пропрезидентской фракции Виктор Пинзеник сообщил, что доходы государственной сметы стали уже более реальными, с учетом более точного прогноза инфляции.

«Но, к сожалению, этот бюджет не делает ни шага по решению фундаментальной проблемы бюджетного дефицита, который не 76, а 200 млрд. 76 – это разница между доходами и расходами, но в этой цифре нет средств, выделенных на банки, «Нафтогаз» и так далее. Это в комплексе - 200 млрд гривен», - сказал он и отметил, что именно бюджетный дефицит сегодня все сильнее давит на гривню, а не глава НБУ Валерия Гонтарева.

Принятые изменения в госбюджет практически не отличаются от представленного ранее правительственного проекта - увеличение доходов на 22,5 млрд грн и расходов на 35,7 млрд грн. Министр финансов Наталия Яресько, представляя проект в парламенте, сказала, что увеличение доходов обусловлено повышением ренты для газодобывающих компаний, а также фактором инфляции и девальвации гривни.

В свою очередь, это позволяет увеличить расходы на субсидии и компенсации от роста тарифов на газ для населения, на финансовую помощь для переселенцев, а также отражает эффект девальвации по расходам на обслуживание госдолга в размере 21,5 млрд грн. В итоге, дефицит бюджета увеличивается с 3,7% до 4,1% ВВП, но при этом дефицит сектора госуправления, по словам Яресько, снижен с 13,3% до 8,8% ВВП.

В налоговой сфере Рада по предложению правительства пересмотрела критерии снижения единого соцвзноса, упразднила налогообложение благотворительных организаций и повысила ренту для газо- и нефтедобывающих предприятий до 70% с 20%, чтобы дополнительно привлечь в бюджет 9 млрд грн. Парламентарии согласились поднять ренту, в первую очередь, для госкомпании «Укргазвыдобування». Также отменили налогообложение благотворительных организаций и проголосовали за единый соцвзнос. Теперь основным критерием для снижения ЕСВ с нынешних 41% до 16% является не показатель средней зарплаты на предприятии, а сохранение объема отчислений ЕСВ в пересчете на одного застрахованного работника на уровне 2014 года. Также был снижен «порог» легализации зарплат до 20%.

Контроль собственников банков

Не оставили без внимания парламентарии и банковский сектор. Они одобрили президентский закон, который устанавливает персональную ответственность руководителей и собственников банков перед вкладчиками и кредиторами, вплоть до уголовной.

В ходе обсуждения некоторые из народных избранников в попытке провалить законопроект заявляли о том, что во всех проблемах банковского сектора виновата глава НБУ Гонтарева, а не горе-хозяева разворованных банков.

Руководитель пропрезидентской фракции Луценко назвал законопроект главной реформой дня. «Всем тем, кто критикует, часто справедливо, деятельность, а иногда бездействие Национального банка Украины, нужно помнить, у него 110 млрд невозвращенного рефинансирования... И цена этого закона - это, собственно, возврат этих 110 млрд в национальную казну. Вернуть не за счет средств Фонда гарантирования, которые дает государство, а за счет имущества тех связанных лиц, вступивших в сговор с руководителями коммерческих банков и разворовавших их, а затем и страну», - эмоционально заявил депутат.

Закон был принят с небольшими правками относительно терминологии и полномочий Фонда гарантирования.

К слову, накануне голосования глава Нацбанка Гонтарева заявила, что этот закон наравне с изменениями в госбюджет является предварительным условием для новой программы с МВФ. Уже на следующий день НБУ признал неплатежеспособным крупнейший и одновременно системообразующий «Дельта Банк», собственник которого Николай Лагун много лет вешал лапшу на уши и инвесторам, и вкладчикам, а, по сути, оказался гол как сокол. Это в течение многих последних месяцев подтверждали толпы пенсионеров под стенами отделений «Дельта Банка», требовавших возврата своих денег. Банк выдавал своим вкладчикам на руки от 100 до 500 грн, и при этом заверял, что скоро все наладится.

Глава НБУ на брифинге поспешила заверить, что новый закон будет распространяться и на Лагуна, и собственника еще одного неплатежеспособного банка - «Надра» Дмитрия Фирташа.

«Однозначно они попадают под этот закон», - подчеркнула Гонтарева.

В общей сложности за два дня было принято с десяток законов, и, как заверил премьер, все предварительные условия к совету директоров МВФ Украина выполнила.

Слово за МВФ

Какое решение примет МВФ и предоставит ли он долгожданный кредит, станет известно на следующей неделе.

«Мы ожидаем от украинских властей быстрого выполнения предварительных мер, которые являются предпосылкой рассмотрения советом директоров МВФ, заседание которого на данный момент запланировано на 11 марта, программы экономических реформ в Украине», - говорится в заявлении фонда.

МВФ предполагает, что самый большой объем средств будет выделен в начале программы, то есть, Киеву стоит ждать значительный первый транш сразу после ключевого решения совета директоров.

Предпринятые шаги – это только начало длительного пути, и после заседания совета фонд будет настаивать на углублении украинских реформ.

Помимо нового плана реформ, пока остаются тайной и часть договоренностей украинских властей с фондом. Одобренный правительством меморандум попал в руки СМИ только частично, а заявления политиков хаотичны и противоречивы.

Одно очевидно – в ближайшее время речь будет идти о выживании страны, а не о развитии.

По прогнозам аналитиков фонда и украинских чиновников, падение национальной экономики скоро прекратится. Меморандум с МВФ предполагает, что экономика страны достигнет дна в середине 2015 года, а по итогам текущего года снижение ВВП составит порядка 5,5% по сравнению с падением на 6,9% в прошлом году. Инфляция, которая на конец 2014 года достигла 25%, в течение 2015 года будет оставаться примерно на таком же уровне.

«Мы намерены решительно продвигаться по пути укрепления экономической и финансовой стабильности и внедрения широкомасштабных и амбициозных структурных реформ», - говорится в документе.

Таким образом, план кредитования и реформирования украинской экономики написан. Осталось посмотреть, как эти обещания будут выполняться чиновниками и законодателями. Хватит ли у руководства страны политической воли, а у общества – терпения, чтобы пройти по этой дороге до конца? Многим странам это удавалось. Чем мы хуже?

О.Гордиенко, Л.Сафронова (УНИАН)