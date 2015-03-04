Украина рассчитывает получить в апреле $800 млн от Всемирного банка

Украина рассчитывает уже в апреле получить порядка 800 млн долл. от Всемирного банка как основного кредитора проектов развития частного сектора в рамках кредитной программы DPL2, предполагающей финансирование программ развития, сообщил на брифинге министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Однако для этого, по словам министра, необходимо принять пакет из 10 законопроектов, включая законопроект о защите прав инвесторов, о государственном инвестировании и формировании благоприятного инвестиционного климата.

«В первом чтении прошел закон по защите прав инвесторов. Мы надеемся, что он завтра (5 марта – УНИАН) пройдет второе чтение. Это один из 10 первоочередных законопроектов, которые надо принять, чтобы получить дополнительные 800 млн долл. по программе DPL2 от Всемирного банка, - сказал Абромавичус. – В этот же пакет входит и законопроект о государственных инвестициях, предполагающий оценку эффективности каждой государственной инвестиции… Если мы до 30 марта примем все законопроекты, то средства нам будут выделены уже в апреле».

Министр подчеркнул, что Украина должна выполнить поставленные задачи и сражаться за каждый финансовый ресурс, чтобы иметь возможность стабилизировать систему госфинансов и экономику в целом.

Читайте такжеУкраина и Всемирный банк подписали соглашение на $378 млн для электроэнергетики

Как сообщал УНИАН, также в марте-апреле Украина ожидает получения первого транша от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда по новой четырехлетней программе сотрудничества.

В середине февраля президент Всемирного банка Джим Ен Ким сообщил, что Всемирный банк предоставит нашей стране в 2015 году пакет финансовой помощи общим объемом 2 млрд долл. Средства, как ожидается, будут направлены на реализацию социальных проектов, проектов реформирования энергетического и банковского секторов, борьбы с коррупцией и улучшения делового климата.

С момента присоединения Украины к Группе Всемирного банка – в 1992 году, в нашей стране по линии Всемирного банка было реализовано 45 инвестиционных проектов на общую сумму 9 млрд долл.