Поправки в российский бюджет предусматривают нефть по $50 и 61 рубль за доллар

Правительство России проведет в четверг очередное заседание, одной из основных тем которого станут поправки в федеральный бюджет на 2015 и плановый период 2016-2017 годов, сообщает ТАСС.

В среду Путин заявил, что новая версия федерального бюджета сверстана исходя из цены нефти в 50 долларов за баррель и курса доллара на уровне 61 рубля. Он также отметил, что поправки в закон о бюджете должны предусматривать вероятность того, что заемные средства из-за рубежа будут недоступны.

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Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что поправки к бюджету будут готовы к внесению в Госдуму в течение недели. Согласно поправкам, доходы федерального бюджета снижаются на 2,6 трлн рублей, а расходы - на 300 млрд руб. Дефицит запланирован в размере 2,8 трлн рублей.