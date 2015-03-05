НБУ за четыре дня выкупил больше половины имеющихся на межбанке долларов

Национальный банк Украины после введения ограничений для импортеров, действующих с 24 февраля, стал крупнейшим покупателем валюты на межбанковском валютном рынке, выкупив за 4 последних дня более половины объемов продажи рынка.

Согласно информации на странице регулятора в социальной сети Facebook, в течение четырех дней НБУ купил на межбанковском валютном рынке 275,32 млн долл. США, что составляет 50,92% объема продажи валюты за этот период по статистике на сайте регулятора.

В том числе 4 марта НБУ купил 117,8 млн долл. у 48 банков по официальному курсу 23,77 грн/долл. или 75,63% объемов продажи, 3 марта – 71,7 млн долл. у 38 банков по курсу 24,82 грн/долл. или 53,08%, 2 марта – 23,47 млн долл. у 20 банков по курсу 26,86 грн/долл. или 23,79%, 27 февраля – 62,35 млн долл. у 23 банков по курсу 27,50 грн/долл. или 41,23%.

Ранее Нацбанк сообщал, что 24 февраля купил на рынке 80 млн долл., которые продал на межбанковском рынке на следующий день.

По мнению ряда участников рынка, введенные ограничения могут оказать негативное влияние на деловую активность и динамику ВВП. Кроме того, снижение объема торгов на межбанковском рынке и накопление дисбалансов после этих мер создают предпосылки для резкой девальвации в будущем.

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Как сообщал УНИАН, с 24 февраля регулятор ввел ряд дополнительных ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 4 марта, составляет 23,77 грн/долл.