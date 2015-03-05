В АП ожидают возвращения экономики к уровню 2014 года в 2018
Даже при самом оптимистичном сценарии экономика и, соответственно, доходы граждан выйдут на прошлогодние показатели не раньше, чем в 2018 году.
Об этом в комментарии журналу Новое Время рассказал замглавы АП по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ Дмитрий Шимкив.
Сегодня же доходы украинцев из-за последнего обвала гривны в валютном эквиваленте сегодня понизились до уровня февраля 2005 года, пишет издание.
“Три года нужно на стабилизацию. Первый год - остановить падение. Дальше организовать подъем, стимулировать экономику”, - говорит Шимкив.
Согласно этому плану по восстановлению Украины, к 2020 году страна совершит рывок, достигнув уровня ВВП на душу населения, сопоставимого с сегодняшним уровнем Болгарии, удвоив нынешний. Цель следующих за этим пяти лет - "догнать и перегнать" Польшу.
Читайте такжеМВФ прогнозирует падение экономики Украины в этом году на 5,5%Однако эксперты заверяют, что этот план слишком амбициозен, поскольку международная практика и опыт стран-реформаторов говорит, что выбраться за десять лет из "ямы", в которой оказалась Украина, возможно, а еще и приблизиться при этом к уровню Польши поможет только чудо.
“Это будет чудо. Не экономическое, а политэкономическое”, - заверяет Тимофей Милованов, профессор Питсбургского университета, член редакционной коллегии общественной организации VoxUkraine.
Полную версию статьи "Выбраться из ямы" читайте в №8 журнала Новое Время за 6 марта 2015 года.