В АП ожидают возвращения экономики к уровню 2014 года в 2018

Об этом в комментарии журналу Новое Время рассказал замглавы АП по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ Дмитрий Шимкив.

Сегодня же доходы украинцев из-за последнего обвала гривны в валютном эквиваленте сегодня понизились до уровня февраля 2005 года, пишет издание.

“Три года нужно на стабилизацию. Первый год - остановить падение. Дальше организовать подъем, стимулировать экономику”, - говорит Шимкив.

Согласно этому плану по восстановлению Украины, к 2020 году страна совершит рывок, достигнув уровня ВВП на душу населения, сопоставимого с сегодняшним уровнем Болгарии, удвоив нынешний. Цель следующих за этим пяти лет - "догнать и перегнать" Польшу.

Читайте такжеМВФ прогнозирует падение экономики Украины в этом году на 5,5%Однако эксперты заверяют, что этот план слишком амбициозен, поскольку международная практика и опыт стран-реформаторов говорит, что выбраться за десять лет из "ямы", в которой оказалась Украина, возможно, а еще и приблизиться при этом к уровню Польши поможет только чудо.

“Это будет чудо. Не экономическое, а политэкономическое”, - заверяет Тимофей Милованов, профессор Питсбургского университета, член редакционной коллегии общественной организации VoxUkraine.

Полную версию статьи "Выбраться из ямы" читайте в №8 журнала Новое Время за 6 марта 2015 года.