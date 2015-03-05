СМИ: Укрнафта заплатит дивиденды, когда Нафтогаз выплатит долги перед компанией

Об этом "Обозревателю" сообщают собственные источники.

Губернатор заявил, что готов рассказать о всех нюансах подготовки проведения приватизации "Укррудпрома" и назвал это в некотором роде "явкой с повинной".

По его заявлению, сегодня государственные активы, реализованные в соответствии с антиконституционным, по его мнению, законом об особенностях приватизации "Укррудпрома", были реализованы по цене, которая на порядок меньше их реальной стоимости.

"Готовился специальный закон под Пинчука, однако в конечном итоге главным выгодополучателем стали компании Ахметова. Как говорят, в футбол играют все, но выигрывает Германия, так и у нас в приватизации "участвовали" все, но выигрывал Ахметов", - в частности заявил Коломойский, добавив, что сам он был бенефициаром в этой приватизации, но вынужден был участвовать в ней на предложенных условиях.

Также Коломойский заявил, что за право управлять "Укрнафтой" он ежемесячно платил по 5 млн долларов на счета, которые в лондонском суде были идентифицированы, как связанные с Кучмой и Пинчуком.

На вопрос, когда же "Укрнафта" заплатит дивиденды, ответил, что "по-видимому никогда", поскольку "Нафтогаз" должен "Укрнафте" порядка 100 млрд гривен. Задолженность возникла в результате начисления "Нафтогазу" газа "Укрнафтой", но оформленного как от неустановленного поставщика.

Правда добавил, что если "Нафтогаз" погасит хотя бы десятую часть своего долга, то компания готова выплатить дивиденды и государству и всем остальным акционерам.

На вопрос члена комиссии, что он считает целесообразным: доплату за приватизацию по заниженной цене или же возврат в госсобственность, он сказал, что считает целесообразным возврат госактивов с компенсацией уплаченной суммы. Объяснив, что речь идет об активах, которые по определению не могут быть убыточными.