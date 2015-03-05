Банкам запретили покупать валюту для юрлиц, имеющих более $10 тысяч на счетах

Действующие с 4 марта ограничения Национального банка Украины включают запрет банкам покупать валюту по поручению клиентов-резидентов (кроме физлиц), имеющих собственную валюту на счетах в банках в сумме более 10 тыс. долл. в эквиваленте по официальному курсу.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №160 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины», действующее с 4 марта.

«Нормы постановления запрещают банкам покупать иностранную валюту по поручению клиентов-резидентов (кроме физических лиц), имеющих на счетах в банках средства в иностранной валюте в сумме более 10 тыс. долл. США (в эквиваленте по официальному курсу соответствующей валюты на дату подачи клиентом заявления о покупке иностранной валюты)», - говорится в сообщении.

При этом в сумме средств на банковских счетах не учитываются средства в банках в стадии ликвидации или временной администрации, а также средства, которые были размещены на депозитных счетах до даты вступления в силу постановления №160 (4 марта) или которые являются предметом залога.

Также нормы постановления 160 предусматривают ограничение на покупку безналичной валюты и банковских металлов за гривни по собственным операциям банка до 0,1% регулятивного капитала банка в день. Это требование касается операций банков на условиях «тод», «том», «спот», «форвард», но при этом не распространяется на валютные операции на условиях «своп».

Помимо этого, перечень ограничительных мер касается продажи банковских металлов юрлицам за безналичные гривни. В частности, за одну календарную неделю в пределах одного банка клиент может купить не более 3,216 тройской унции золота или эквивалент этой массы в других металлах. Норма не распространяется на межбанковские операции и операции по покупке металлов для погашения кредитов.

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Как сообщал УНИАН, НБУ с 4 марта продлил действие нормы по обязательной продаже 75% валютной выручки для экспортеров, ограничения по 90-дневному предельному сроку расчетов по внешнеэкономическим контрактам, а также повысил учетную ставку до 30% годовых.

Также регулятор продлил на 3 месяца ряд ограничений для юридических лиц, включая запрет резидентам на досрочное погашение валютных кредитов нерезидентам, а также запрет на покупку и перечисление валюты для возврата за границу иностранных инвестиций и выплаты дивидендов инвесторам.

Помимо этого, НБУ продлил ограничения для физлиц, включая предельный объем продажи наличной валюты в один день в 3 тыс. грн, выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы - в 150 тыс. грн в сутки, наличной валюты или банковских металлов с текущих и депозитных счетов - в пределах эквивалента 15 тыс. гривень в сутки на одного клиента. Кроме того, продлевается требование к банкам выдавать валютные вклады граждан досрочно в гривне и ограничения по переводам за рубеж до 15 тыс. грн в день, но не более чем 150 тысяч гривень в месяц.

Ранее, с 24 февраля этого года регулятор ввел ряд дополнительных ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Последним решением НБУ с 4 марта смягчил требования для операций критического импорта, отсрочив на один месяц введение обязательной аккредитивной формы расчетов по контрактам с предоплатой свыше 500 тыс долл. Одновременно регулятор расширил перечень документов для согласования платежей по импортным контрактам с предоплатой на сумму свыше 50 тыс. долл., обязав банки предоставлять справки фискальной службы об отсутствии у клиента-импортера задолженности по налогам, сборам и платежам.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 4 марта, составляет 23,77 грн/долл.