США готовы предоставить Украине дополнительные гарантии на $1 млрд к концу года

Правительство Соединенных Штатов готово предоставить Украине дополнительный объем финансовой помощи в виде государственных гарантий на 1 млрд долл. к концу 2015 года при условии реализации плана реформ в стране, заявила в ходе выступления на заседании Комитета по иностранным делам Конгресса США помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.

Средства могут быть предоставлены сверх уже существующих финансовых договоренностей между Украиной и США, достигнутых в январе текущего года.

«Если Украина продолжит внедрение экономических реформ, Администрация США посчитает необходимым убедить Конгресс в предоставлении дополнительных гарантий на 1 млрд долл. к концу 2015 года, - цитирует Нуланд посольство США в Украине. – Кроме того, проект бюджета на 2016 год, поданный президентом (Бараком Обамой - УНИАН), содержит предложение выделить 513,5 млн долл. (в качестве поддержки Украины – УНИАН). Мы работаем совместно с европейскими партнерами, украинскими властями, МВФ, чтобы укрепить экономику страны и поддержать план реформ правительства».

Читайте такжеВытянет ли из бедности Украину реформаторский план МВФ Как сообщал УНИАН, в конце января Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл. Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата.

Предоставление государственных гарантий от правительства США стало не первым подобным шагом в отношении Украины. В апреле 2014 года Конгресс и Сенат США уже принимали решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Летом 2014 года Украина разместила суверенные бонды под гарантии правительства США на 1 млрд долл.