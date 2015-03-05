Путин решил лично распоряжаться средствами Фонда национального благосостояния

Выделять средства из ФНБ можно будет только с разрешения Путина, следует из перечня поручений, имеющегося в распоряжении РБК.

Раньше для этого было достаточно решения правительства, отмечает федеральный чиновник. «Это нормальная практика», – сказал сотрудник аппарата правительства, знающий о таком поручении: правительство готовит предложения и представляет их президенту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РБК, что еще не успел ознакомиться с перечнем поручений. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова воздержалась от комментариев.

После того как в 2012 году Путин предложил вкладывать средства ФНБ в проекты, за ними выстроилась целая очередь из претендентов. В середине прошлого года общая сумма поступивших заявок превзошла весь размер фонда, рассказывает федеральный чиновник. Из них правительство отобрало проекты на более чем 800 млрд руб.

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Но санкции, обвал рубля и падение цен на нефть поставили под угрозу российский бюджет. При цене на нефть в $50 за барр. казна недосчитается 3 трлн руб., объявил министр финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме в январе. В нынешней ситуации «подушка безопасности» бюджета – Резервный фонд – может исчерпаться к 2017 году. Тогда на покрытие дефицита бюджета придется тратить ФНБ. А вложенные в проекты средства вряд ли удастся использовать на антикризисные меры, признает федеральный чиновник.

На совещании у Путина провели их ревизию. В итоге президент РФ поручил вложить в проекты около 600 млрд руб., а все последующие траты согласовывать с ним. На 1 марта размер фонда составил 4,59 трлн руб. Лимит на инвестирование в российские активы составляет 40% ФНБ, но не более 1,16 трлн руб. Для проектов «Росатома» и РФПИ предусмотрены дополнительные квоты по 10%, но не более 290 млрд руб.