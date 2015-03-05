"ПриватБанк" возглавил рейтинг открытости банков Украины - UCRA

Согласно исследованию, проводимому агентством UCRA третий год подряд, лучшим по качеству раскрытия информации в 2014 году признан "ПриватБанк " (74,88% раскрытия), который поднялся на первую строчку рейтинга с четвертой в 2013 году, на второй позиции ПУМБ (74,13%), на третьей - "ВТБ банк" (71,63%). По словам Дубко, за 2014 год ухудшили показатели раскрытия информации банки ПУМБ на 3 п.п., а также «Сбербанк России», «Альфа-банк» и «Банк Кредит Днепр» более чем на 3 п.п.

Наименьший уровень раскрытия информации, согласно исследованию, показали банк «Пивденный» (40,19% раскрытия), банк «Финансовая инициатива» (36,38%), занявшие соответственно предпоследнюю и последнюю строчки рейтинга из 26 банков.

В рамках исследования агентство проанализировало раскрытие информации на сайтах банков Украины, входящих в первую и вторую группу по объемам активов по классификации НБУ.

По словам Дубко, достоверность данных, опубликованных на сайтах банков, не проверялась, и результаты исследования не отражают финансовую надежность банка, а говорят о готовности банков раскрывать информацию пользователям.

«Целью исследования является качество раскрытия информации, которое включает полноту и своевременность раскрытия», - сказал Дубко.

По его словам, банки-лидеры помимо обязательной для раскрытия информации раскрывают информацию о связанных компаниях и операциях с ними, промежуточную квартальную отчетность по международным стандартам отчетов.

Дубко отметил, что низким остается уровень раскрытия информации о стратегии управления рисками банка, дивидентной политике, аудиторских отчетов, вознаграждения топ-менеджеров. При этом, по его словам, с момента последнего исследования значительно ухудшилось раскрытие информации о планируемых и уже проведенных собраниях акционеров.

По словам аналитика, средний уровень прозрачности по 26 анализируемым банкам в 2014 году снизился и составил 57,19% против 58,01% по результатам 2013 года.

«Позитивная тенденция увеличения прозрачности остановилась», - отметил Дубко. По его словам, неблагоприятные рыночные условия работы банковского сектора отбросили на второй план вопросы улучшения раскрытия прозрачности.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2013 года лучшим по качеству раскрытия информации в 2013 году признан ПУМБ (77,13% раскрытия), который поднялся на первую строчку рейтинга со второй в 2012 году, на второй позиции "Укргазбанк" (75%), на третьей - "ВТБ банк" (73,88%).